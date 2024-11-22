Каракаев: «Орешник» способен поразить цели во всей Европе

Новейшее гиперзвуковое оружие «Орешник» способно поражать цели на всей территории Европы. Об этом заявил командующий РВСН (Ракетных войск стратегического назначения) Сергей Каракаев.

«Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели: от одиночных до площадных, также высокозащищенных с высокой эффективностью. Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы», - озвучил он.

Генерал-полковник Каракаев предложил главе государства принять комплекс на вооружение, Владимир Путин согласился.

Прежде президент России Владимир Путин выступил с заявлением, что государство продолжит испытания подобного «Орешнику» вооружения.

Во время совещания с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК президент отметил, что ракетные системы «Орешник» - не просто эффективное гиперзвуковое оружие, это связано с его ударной мощью. Также оно не является стратегическим оружием и не принадлежит к средствам массового поражения.