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Каракаев: «Орешник» способен поразить цели во всей Европе

Глава РВСН отметил. что новейшая ракетная система «Орешник» может поразить цель в любой части Европы.
Марина Крижановская 2024-11-22 20:15:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Новейшее гиперзвуковое оружие «Орешник» способно поражать  цели на всей территории Европы. Об этом заявил командующий РВСН (Ракетных войск стратегического назначения) Сергей Каракаев.

«Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать различные цели: от одиночных до площадных, также высокозащищенных с высокой эффективностью. Исходя из поставленных задач и дальности действия данного оружия, оно может поражать цели на всей территории Европы», - озвучил он.

Генерал-полковник Каракаев предложил главе государства принять комплекс на вооружение, Владимир Путин согласился.

Прежде президент России Владимир Путин выступил с заявлением, что государство продолжит испытания подобного «Орешнику» вооружения.

Во время совещания с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК президент отметил, что ракетные системы «Орешник» - не просто эффективное гиперзвуковое оружие, это связано с его ударной мощью. Также оно не является стратегическим оружием и не принадлежит к средствам массового поражения. 

#РВСН #Европа #Владимир Путин #Сергей Каракаев #ракеты "Орешник"
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