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Путин: Россия будет продолжать испытания таких систем, как «Орешник»

Президент Путин подчеркнул, что Россия имеет запас готовых к применению систем типа «Орешник».
Марина Крижановская 2024-11-22 19:41:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин заявил, что наше государство продолжит испытания новейших ракет, в том числе в боевых условиях. Это будет связано с наличием угроз ее безопасности.

«Ракетная система "Орешник" - это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном групповом применении да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту и своему могуществу с оружием стратегического назначения. <...> Еще раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать», - подчеркнул Путин.

Говоря о ракетной системе «Орешник», президент РФ подчеркнул, что она не является стратегическим оружием, это не межконтинентальная баллистическая ракета, а также не принадлежит к средствам массового поражения. Это связано с тем, добавил он, что данный тип оружия - высокоточный.

Как и сутками ранее, президент России отметил, что на сегодняшний день в мире средств противодействия и перехвата этих новейших гиперзвуковых ракет не существует.

#Владимир Путин #Совещание #испытание оружия #ракеты "Орешник"
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