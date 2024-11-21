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Путин: противодействия новейшим гиперзвуковым ракетам «Орешник» нет

В мире не существует средств противодействия новейшему гиперзвуковому российскому оружию, как «Орешник», подчеркнул Путин.
Марина Крижановская 2024-11-21 20:52:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новейшим российским ракетным системам средней дальности «Орешник» средств противодействия нет ни у одного государства.

«Средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует», - подчеркнул Путин, выступая с заявлением.

В случае эскалации агрессивных действий Киева и его союзников, обратил он внимание, Россия будет отвечать так же решительно и зеркально.

«Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против Россиисвои воинские контингенты», - предупредил президент РФ.

Вместе с этим, Путин сообщил, что российская сторона будет предупреждать мирных жителей Украины и находящихся там граждан дружественных государств о зонах поражения и предлагать им покинуть их.

#Владимир Путин #гиперзвуковые ракеты #ракеты "Орешник"
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