ООН: более 60 журналистов были убиты в 2024 году

Более 60 журналистов погибли в 2024 году при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Большинство жертв - это палестинские репортеры, уточняет Life.

«Уже в этом году 61 журналист погиб при исполнении служебных обязанностей - очень часто при освещении конфликтов, изменения климата или других кризисов», - сообщил Тюрк.

По его словам, в прошлом году был убит 71 сотрудник СМИ, более 300 представителей прессы оказались в заключении. Данное заявление было сделано в Международный день борьбы с безнаказанностью преступлений против представителей прессы.

ООН подчеркивает, что около 80% убийств журналистов так и остаются без конкретных результатов расследования. Тюрк призвал власти стран приложить максимальные усилия для предотвращения атак, для большей защиты журналистов и преследования виновных. Государствам также нужны законы для защиты свободы слова и информации, добавил он.

Ранее в Кремле заявляли, что каждая новость про гибель журналиста - это трагедия. Российские журналисты часто попадают под обстрелы в Газе или на Украине, что подчеркивает опасность нелегкой работы, которую делают военные корреспонденты, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этом году на Украине погиб Борис Максудов от сброшенного с беспилотника боеприпаса. При подготовке репортажей из зоны спецоперации ушли из жизни оператор НТВ Валерий Кожин и военный корреспондент Никита Цицаги.

Также был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. В его машину прилетел дрон, журналист получил сильный ожог, черепно-мозговую и травму лицевого скелета. И провел в больнице полтора месяца.