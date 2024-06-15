Прощание с оператором НТВ Кожиным пройдет в «Останкино»

Прощание с погибшим в Горловке оператором НТВ Валерием Кожиным пройдет 18 июня в телецентре «Останкино», сообщили в телекомпании. Церемония начнется в 11:00 в 14-й студии.

Кожина похоронят в тот же день на его родине, в Калязине Тверской области. Похороны пройдут без прессы, в кругу родных и близких.

Оператор НТВ Валерий Кожин погиб после обстрела ВСУ в Донецкой Народной Республике. Вместе с корреспондентом телекомпании Алексеем Ивлиевым он снимал репортаж про обстрелы мирных жителей со стороны Украины.

Алексей Ивлиев в результате удара потерял руку. Кроме того, ранения получил офицер разведки.

Кожин работал на НТВ с 2006 года, в том числе в Сирии, ДНР и ЛНР. Был награжден медалями «За отвагу» и «За заслуги перед отечеством» I и II степени. Ему было 46 лет.