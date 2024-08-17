Военкор и оператор RT попали под израильский обстрел сектора Газа

Военный корреспондент RT Мустафа аль-Байд и оператор Хазем аль-Баз чудом спаслись при израильском авиаударе по городу на юге сектора Газа, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна. Они находились в районе Хамад города Хан-Юнис, где снимали репортаж о жизни палестинских беженцев, когда начался обстрел.

На опубликованных кадрах видны столбы дыма в месте, куда прилетел снаряд израильской армии через несколько минут после того, как оттуда ушли журналисты. Оператор и военкор не пострадали, уточнила Майя Манна.

В четверг 15 августа военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали жителей северных районов Хан-Юниса эвакуироваться в безопасную гуманитарную зону. По данным RT, израильская сторона в том числе наносит удары и по гуманитарной зоне.

Ранее в Израиле уже пересматривали границы гумзоны в секторе Газа, сокращая ее территорию. В ЦАХАЛ объяснили подобное решение использованием этих районов для террористической деятельности и осуществления ракетных ударов по Израилю.