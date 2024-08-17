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Военкор и оператор RT попали под израильский обстрел сектора Газа

Журналисты телеканала снимали репортаж о палестинских беженцах в городе Хан-Юнис, ранее израильская сторона призвала жителей северных районов города эвакуироваться.
Елизавета Кондрикова 2024-08-17 14:26:24
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Военный корреспондент RT Мустафа аль-Байд и оператор Хазем аль-Баз чудом спаслись при израильском авиаударе по городу на юге сектора Газа, сообщила руководитель RT Arabic Майя Манна. Они находились в районе Хамад города Хан-Юнис, где снимали репортаж о жизни палестинских беженцев, когда начался обстрел.

На опубликованных кадрах видны столбы дыма в месте, куда прилетел снаряд израильской армии через несколько минут после того, как оттуда ушли журналисты. Оператор и военкор не пострадали, уточнила Майя Манна.

В четверг 15 августа военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвали жителей северных районов Хан-Юниса эвакуироваться в безопасную гуманитарную зону. По данным RT, израильская сторона в том числе наносит удары и по гуманитарной зоне.

Ранее в Израиле уже пересматривали границы гумзоны в секторе Газа, сокращая ее территорию. В ЦАХАЛ объяснили подобное решение использованием этих районов для террористической деятельности и осуществления ракетных ударов по Израилю.

#авиаудар #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #Обстрел #хан-юнис
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