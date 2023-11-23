В стране и мире Опубликованы кадры первых секунд после ранения Максудова Тимур Шерзад Получившего ранение военкора Бориса Максудова запечатлела нагрудная камера другого журналиста, который также снимал материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области. © Видео: Пресс-служба МО РФ/ТАСС © Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Читайте нас на: Опубликованы первые секунды после ранения военкора Бориса Максудова. Видео снимала нагрудная камера другого журналиста, который участвовал в съемках материала относительно обстрелов ВСУ на территории Запорожской области. Борис Максудов был ранен вчера в Запорожской области украинским боеприпасом, сброшенным с беспилотника. Сегодня было сообщено о смерти Максудова. Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев вспомнил, каким был погибший журналист. По словам Дегтярева, Максудов всегда поддерживал коллег. Экспертное мнение и аналитика