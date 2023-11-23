Опубликованы кадры первых секунд после ранения Максудова
Получившего ранение военкора Бориса Максудова запечатлела нагрудная камера другого журналиста, который также снимал материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области.
© Видео: Пресс-служба МО РФ/ТАСС © Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Опубликованы первые секунды после ранения военкора Бориса Максудова.
Видео снимала нагрудная камера другого журналиста, который участвовал в съемках материала относительно обстрелов ВСУ на территории Запорожской области.
Борис Максудов был ранен вчера в Запорожской области украинским боеприпасом, сброшенным с беспилотника.
Сегодня было сообщено о смерти Максудова.
Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев вспомнил, каким был погибший журналист. По словам Дегтярева, Максудов всегда поддерживал коллег.