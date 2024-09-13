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Военкор Поддубный захотел поблагодарить тех, кто его спас в Курске

Ранее сообщалось о том, что журналиста выписали из больницы.
Глеб Владовский 2024-09-13 11:54:32
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный захотел познакомиться с людьми, которые спасли его в Курской области. Об этом он рассказал во время встречи с журналистами.

«Я, к сожалению, не помню людей, которые помогли мне при эвакуации, по сути - жизнь спасли. Я их знаю благодаря вам, моим коллегам... Я прочитал эту историю, хотя эта история случилась со мной», - цитирует его слова РИА Новости.

Он также добавил, что если бы этих людей рядом с ним не оказалось, то, скорее всего, он бы погиб.

Ранее сообщалось, что 13 сентября Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского после ранения в Курской области.

Напомним, что 8 августа журналиста госпитализировали после того, как в машину, на которой он перемещался в город Суджа Курской области, прилетел дрон ВСУ. В результате происшествия Поддубный получил тяжелый ожог, черепно-мозговую и травму лицевого скелета.

#в стране и мире #ВСУ #Курск #выписка из больницы #Евгений Поддубный
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