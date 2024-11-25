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Белый дом: США дали ВСУ указания по выбору целей для ударов ATACMS

Сегодня в Белом доме впервые подтвердили наличие разрешения у Украины использовать ракеты ATACMS вглубь России.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 23:43:38
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

США давали указания ВСУ по выбору конкретных целей для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», - сказал он на брифинге.

По словам Кирби, Киев может использовать подобное вооружение только в случае крайней необходимости.

В ходе этого брифинга в Вашингтоне впервые признали наличие разрешения у Украины использовать ракеты ATACMS вглубь России. Новости о подобном решении в отношении дальнобойных ударов появились 17 ноября в газете New York Times, два дня спустя в Минобороны РФ сообщили о первом перехвате американских ракет в Брянской области.

По данным Times, на вооружении у Украины находятся около 50 подобных ракет.

#Украина #сша #ВСУ #Белый дом #ATACMS #дальнобойные ракеты
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