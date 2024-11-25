Белый дом: США дали ВСУ указания по выбору целей для ударов ATACMS

США давали указания ВСУ по выбору конкретных целей для ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS по территории России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», - сказал он на брифинге.

По словам Кирби, Киев может использовать подобное вооружение только в случае крайней необходимости.

В ходе этого брифинга в Вашингтоне впервые признали наличие разрешения у Украины использовать ракеты ATACMS вглубь России. Новости о подобном решении в отношении дальнобойных ударов появились 17 ноября в газете New York Times, два дня спустя в Минобороны РФ сообщили о первом перехвате американских ракет в Брянской области.

По данным Times, на вооружении у Украины находятся около 50 подобных ракет.