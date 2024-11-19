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МО РФ сообщило о перехвате ракет ATACMS в Брянской области

Боевые расчеты ПВО сбили пять ракет из шести, одну удалось повредить. Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта.
2024-11-19 14:59:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о том, что сегодня в 03.25 противник нанес удар по объекту на территории Брянской области. 

Неприятель применил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, отметили в МО РФ. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что данные о принадлежности ракет точно подтверждены. 

Произошел противоракетный бой, в ходе которого боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять летящих ракет. Еще одну удалось повредить. 

«Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар», - говорится в сообщении.

Далее Минобороны России отмечает, что пожар удалось оперативно ликвидировать. При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений в результате ракетной атаки не было. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #перехват #С-400 #Брянская область #панцирь #ATACMS
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