МО РФ сообщило о перехвате ракет ATACMS в Брянской области

Минобороны России сообщило о том, что сегодня в 03.25 противник нанес удар по объекту на территории Брянской области.

Неприятель применил шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, отметили в МО РФ. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что данные о принадлежности ракет точно подтверждены.

Произошел противоракетный бой, в ходе которого боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять летящих ракет. Еще одну удалось повредить.

«Ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар», - говорится в сообщении.

Далее Минобороны России отмечает, что пожар удалось оперативно ликвидировать. При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений в результате ракетной атаки не было.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.