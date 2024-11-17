МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYT: Байден разрешил Киеву удары вглубь России ракетами ATACMS

Это решение является серьезным изменением в политике США, пишет издание.
Владимир Рубанов 2024-11-17 21:27:25
© Фото: defense.gov

Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

За два месяца до окончания полномочий президент США впервые дал разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS «для защиты украинских сил в Курской области», пишет издание.

Это решение является серьезным изменением в политике США, говорится в статье. Подход к использованию дальнобойного оружия разделил советников Байдена.

Некоторые официальные лица в Вашингтоне выразили опасения, что использование Украиной ракет для ударов через границу может побудить Россию принять ответные меры с применением силы против США и их партнеров.

До сих пор в Пентагоне и Белом доме официально заявляли, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» ударов по РФ.

Президент России в сентябре заявил, что удары ВСУ по российской территории дальнобойным оружием Запада изменят суть конфликта. Владимир Путин обратил внимание на то, что именно натовские военные загружают в ракетные системы полетные задания.

Поэтому разрешение Киеву бить по территории РФ западным дальнобойным оружием будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, подчеркнул российский лидер.

#Украина #сша #Курская область #ВСУ #Пентагон #Джо Байден #Владимир Путин #ATACMS
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 