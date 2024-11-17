NYT: Байден разрешил Киеву удары вглубь России ракетами ATACMS

Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары американским дальнобойным оружием по территории РФ, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

За два месяца до окончания полномочий президент США впервые дал разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS «для защиты украинских сил в Курской области», пишет издание.

Это решение является серьезным изменением в политике США, говорится в статье. Подход к использованию дальнобойного оружия разделил советников Байдена.

Некоторые официальные лица в Вашингтоне выразили опасения, что использование Украиной ракет для ударов через границу может побудить Россию принять ответные меры с применением силы против США и их партнеров.

До сих пор в Пентагоне и Белом доме официально заявляли, что США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» ударов по РФ.

Президент России в сентябре заявил, что удары ВСУ по российской территории дальнобойным оружием Запада изменят суть конфликта. Владимир Путин обратил внимание на то, что именно натовские военные загружают в ракетные системы полетные задания.

Поэтому разрешение Киеву бить по территории РФ западным дальнобойным оружием будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине, подчеркнул российский лидер.