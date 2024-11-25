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Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России

Джон Кирби объяснил использование Украиной ATACMS необходимостью для самообороны.
Ирина Егорова 2024-11-25 21:26:01
© Фото: Pool via CNPConsolidated News Photos, Globallookpress

Белый дом впервые официально подтвердил наличие разрешения у Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS вглубь России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, объяснив это необходимостью самообороны.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости», - сообщил он журналистам на брифинге.

Напомним, что 17 ноября президент США Джо Байден одобрил применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Два дня спустя Министерство обороны РФ сообщило о первом перехвате американских ракет в Брянской области. Два дня спустя уничтожены две британские ракеты Storm Shadow.

Это говорит о том, что западные страны еще больше вовлекаются в украинский конфликт, разрешая киевскому режиму наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

#ракеты #сша #Киев #Белый дом #ATACMS #удары #Джон Кирби #разрешение
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