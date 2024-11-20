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Times раскрыла число находящихся у Киева ракет ATACMS

Подчеркивается, что эти ракеты находятся в дефиците у киевского режима.
Глеб Владовский 2024-11-20 01:01:13
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Около 50 ракет ATACMS находится на вооружении у Украины. Такими данными располагает британская газета Times.

«Хотя Пентагон не предоставлял никаких цифр, считается, что у киевского правительства на данный момент есть всего порядка 50 ракет», - пишет издание.

В материале отмечается, что несмотря на то, что у Киева имеется достаточное количество пусковых установок, эти ракеты остаются в дефиците в условиях ограниченных поставок.

Напомним, что газета New York Times сообщила, что действующий президент США Джо Байден разрешил ВСУ наносить удары ракетами ATACMS вглубь России. Однако в Госдепе это решение не подтвердили. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это является сигналом к стремлению стран Запада к эскалации напряженности.

#в стране и мире #сша #Госдеп США #ATACMS #Киевский режим
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