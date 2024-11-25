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Авиакомпания готовит резервный борт для обратного рейса из Антальи

В результате возгорания никто не пострадал, сообщили в авиакомпании.
Владимир Рубанов 2024-11-25 00:41:38
© Фото: Aleksey Smyshlyaev Global Look Press

Авиакомпания «Азимут» готовит резервный борт для выполнения обратного рейса А45052 из Антальи. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы. Самолет заменит загоревшийся после посадки Superjet 100, который прилетел из Сочи.

В результате возгорания никто не пострадал, сообщили в авиакомпании. Пассажиров благополучно доставили в аэровокзал.

Причиной «грубой посадки» стал сдвиг ветра, говорится в сообщении пресс-службы. После этого командир воздушного судна принял решение эвакуировать пассажиров по надувным трапам.

Ранее Минтранс Турции уточнил, что из самолета эвакуировали 95 человек. Возгорание потушили силами пожарно-спасательной команды аэропорта.

Росавиация разбирается в причинах инцидента. К месту ЧП выехали российские дипломаты, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 

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