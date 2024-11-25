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Захарова сообщила, что дипломаты выехали к месту ЧП с SSJ-100 в Турции

Российская сторона находится в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия россиянам, добавила представитель МИД.
Владимир Рубанов 2024-11-25 00:03:56
© Фото: Х/antalyabilgleri

Российские дипломаты срочно выехали к месту происшествия с российским самолетом Superjet 100 в Анталье, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона находится в плотном контакте с турецкими властями по оказанию содействия россиянам, добавила она.

По предварительным данным, жертв и пострадавших при инциденте с российским самолетом в Анталье нет, сообщили в генконсульстве.

В Минтрансе Турции уточнили, что после возгорания из загоревшегося Superjet 100 эвакуировали 89 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что пожар начался после посадки. Огонь потушили сотрудники экстренных служб аэропорта.

В Росавиации сообщили, что проведут разбирательство случившегося.

#пожар #Самолет #Аэропорт #Турция #Дипломаты #пассажиры #эвакуация #авиапроисшествие #superjet 100 #Анталья
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