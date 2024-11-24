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В аэропорту Антальи загорелся самолет из Сочи

Огонь быстро потушили, жертв и пострадавших нет.
Таисия Кваша 2024-11-24 22:38:44
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

В турецком аэропорту Анталья при посадке загорелся двигатель самолета Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут», который совершал рейс из Сочи. Об этом сообщает авиационный портал Airporthaber.

Огонь потушили сотрудники экстренных служб, количество жертв и пострадавших не уточняется. Замгубернатора Антальи сообщил, что все 79 пассажиров были эвакуированы с борта самолета.

Отмечается, что пожар был замечен после приземления самолета на взлетно-посадочной полосе. Причины возгорания выясняются. На данный момент площадка закрыта до окончания технических проверок после инцидента.

#в стране и мире #Аэропорт #Турция #ЧП #Sukhoi Superjet 100 #Анталья
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