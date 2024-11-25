МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В авиакомпании объяснили грубую посадку лайнера в Анталье сдвигом ветра

Пожар при посадке самолета произошел в воскресенье 24 ноября, загорелся левый двигатель судна.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 00:37:56
© Фото: @antalyabilgleri X.com

Загоревшийся в аэропорту Антальи самолет Superjet 100 совершил грубую посадку из-за сдвига ветра, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

«24 ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании Азимут, выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всех эвакуированных пассажиров благополучно доставили в аэропорт. Обратный рейс Анталья-Сочи будет осуществлен с помощью резервного борта, уточнили в компании.

Напомним, ранее сообщалось о возгорании левого двигателя самолета Superjet 100 в аэропорту Антальи. К месту ЧП выехали российские дипломаты, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Они находятся в контакте с турецкими властями по оказанию помощи россиянам.

#Сочи #Возгорание #superjet 100 #Анталья #грубая посадка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 