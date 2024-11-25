В авиакомпании объяснили грубую посадку лайнера в Анталье сдвигом ветра

Загоревшийся в аэропорту Антальи самолет Superjet 100 совершил грубую посадку из-за сдвига ветра, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Азимут».

«24 ноября 2024 года при посадке самолета авиакомпании Азимут, выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам», - говорится в сообщении пресс-службы.

Всех эвакуированных пассажиров благополучно доставили в аэропорт. Обратный рейс Анталья-Сочи будет осуществлен с помощью резервного борта, уточнили в компании.

Напомним, ранее сообщалось о возгорании левого двигателя самолета Superjet 100 в аэропорту Антальи. К месту ЧП выехали российские дипломаты, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Они находятся в контакте с турецкими властями по оказанию помощи россиянам.