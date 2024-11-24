Из загоревшегося самолета в Анталье эвакуировали 79 пассажиров

Пассажиров самолета Superjet 100, который загорелся при посадке в аэропорту Антальи, эвакуировали, сообщил заместитель управляющего аэропортом Суат Сейитоглу.

По данным Росавиации, жертв и пострадавших в результате авиаинцидента нет. Агентство проведет расследование случившегося.

«После посадки в аэропорту Анталья (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании “Азимут”», - сообщили в пресс-службе Росавиации.

К данному моменту аэропорт вновь работает в штатном режиме, уточнила администрация воздушной гавани.

Напомним, речь идет о самолете авиакомпании «Азимут», который совершал рейс из Сочи в турецкую Анталью. Сообщается, что загорелся двигатель воздушного судна. Огонь оперативно потушили сотрудники экстренных служб, причины инцидента выясняются.