Небензя: США и Британия немедленно нарушили резолюцию СБ ООН по Красному морю

Своими ударами по территории Йемена США и Великобритания злоупотребили принятой недавно резолюцией Совета Безопасности ООН по Красному морю, заявил постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя.

Этим обстоятельством российский постпред объяснил созыв РФ заседания для обсуждения ударов США и Великобритании по Йемену.

Небензя отметил, что резолюция Совбеза была «немедленно нарушена».

Заседание СБ ООН планируется провести в пятницу 12 января. На этой неделе Совбез принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки на корабли в Красном море. При этом были отклонены три российские поправки - против них, в частности, голосовали США и Великобритания.

Небензя заявлял, что авторы резолюции этим документом пытаются узаконить действия международной коалиции в Красном море. Он выражал беспокойство, что он может стать поводом для развязывания в регионе военных действий.

В ночь на пятницу США и Великобритания при поддержке Нидерландов, Австралии, Бахрейна, Канады начали операцию против движения «Ансар Аллах». Коалиция нанесла авиационные и ракетные удары по объектам в Йемене. Байден объяснил атаку ответом на угрозу свободе международного судоходства.

В Кремле назвали нелегитимными удары по Йемену. Хуситы пообещали ответить на эту атаку.