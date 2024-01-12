Хуситы пообещали, что США и Британия заплатят высокую цену за атаку

Представитель группировки «Ансар Аллах» пригрозил США и Великобритании «высокой ценой» за удары по объектам хуситов в Йемене.

Заместитель главы МИД в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи заявил, что страна подверглась массированной агрессивной атаке с американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов. Об этом представитель хуситов написал в соцсети Х (Twitter).

Он добавил, что «Америке и Британии, несомненно, придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии».

Движение «Ансар Аллах» контролирует территории на севере и в центральной части Йемена.

Президент США и премьер Великобритании подтвердили нанесение ударов по целям хуситов на территории Йемена. О возможных разрушениях и жертвах пока не известно.

Байден заявил, что атака проведена в ответ на «беспрецедентные нападения хуситов» в Красном море. Сунак назвал удары по Йемену «ограниченной, необходимой и пропорциональной мерой в рамках самообороны».