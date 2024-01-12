В Кремле назвали нелегитимными удары США по Йемену

Кремль осуждает удары США и Великобритании по Йемену, назвав их нелегитимными, так как они противоречат международному праву, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«С точки зрения международного права они являются нелегитимными», - заявил Песков в ходе общения с журналистами.

Он уточнил, что Вашингтон и Лондон пытались выставить свои действия как имеющие под собой международно-правовую основу, однако им это не удалось, даже с учетом принятой ранее резолюции ООН.

Согласно резолюции, ООН призвала йеменских хуситов прекратить нападения на международные суда в Красном море. Российская сторона запросила заседание Совбеза ООН после сообщений об ударах.

Напомним, в ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по 60 объектам, среди них - места хранения и пуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны. В качестве целей называется предотвращение новых атак хуситов по судам в Красном море и нанесение вреда мировой торговле.