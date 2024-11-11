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Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

О ходе выполнения боевых задач в зоне ответственности группировки Белоусову доложил командующий ГВ «Днепр» Михаил Теплинский.
2024-11-11 13:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел инспекцию группировки войск «Днепр». Об этом сообщает МО РФ. 

Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки. Там он заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск и характеру действий неприятеля. 

Андрею Белоусову о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях в зоне ответственности группировки доложил ее командующий, генерал-полковник Михаил Теплинский. 

Также Белоусову доложили об особенностях применения российских разработок беспилотников для эффективного поражения противника в рамках разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров.

Сообщается, что министр высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск «Днепр». Он вручил отличившимся военнослужащим ордена Мужества, медали «За отвагу», а также знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест IV степени. 

Кроме этого, Андрей Белоусов пообщался с военнослужащими группировки, отметив их работу в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что Белоусов поздравил военнослужащих 347-го мотострелкового полка, освободивших Колесниковку в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #инспекция #Андрей Белоусов #Михаил Теплинский #группировка днепр
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