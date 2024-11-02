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Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с трагедией на вокзале

После обрушения бетонного козырька на вокзале погибли 14 человек.
Карина Тазетдинова 2024-11-02 11:42:49
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Сербии Александру Вучичу в связи с трагедией на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад.

Из-за обрушения бетонного козырька погибли 14 человек. Восемь из них были гражданами Сербии, один - гражданином Северной Македонии, личности остальных пока не удалось установить.

Правительство Сербии объявило 2 ноября днем траура. Спасатели на месте доставали людей из-под завалов, таким образом удалось спасти троих.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выразил от всей России соболезнования Сербии после трагедии с обрушением бетонного козырька на железнодорожном вокзале.

#Россия #Сербия #Путин #Вучич #Трагедия #соболезнования
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