Россия выразила Сербии соболезнования после обрушения на вокзале

Россия выразила соболезнования Сербии после трагедии с обрушением бетонного козырька на железнодорожном вокзале. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

«Мы хотим выразить соболезнования Сербии в связи с сегодняшним трагическим событием в городе Нови-Сад», - передает RT.

Напомним, трагедия на вокзале произошла сегодня в полдень (14.00 мск). Козырек на вокзале города Нови-Сад не выдержал и рухнул на людей, которые находились под ним в зоне ожидания.

На место сразу же прибыли все экстренные службы и власти города. Из-под обломков оперативно извлекли три тела. Сейчас известно о 14 погибших, пострадали минимум 30 человек.

После окончания разбора завалов на месте трагедии начнет работать специальная комиссия и следователи. Им предстоит установить причины обрушения конструкции и выявить виновных в случившемся.