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В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад

По последним данным, количество жертв после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад возросло до 12.
Елизавета Кондрикова 2024-11-01 20:25:43
© Фото: bora_novakovic, Х

Правительство Сербии объявило субботу, 2 ноября, днем траура после обрушения козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, сообщили в сербском кабмине. Жертвами происшествия стали 12 человек, пишет портал «Вечерне новости».

«Работа продолжается. К сожалению, вероятно, еще есть несколько человек. Я лично видел еще одно тело, до которого мы не можем добраться», - заявил министр внутренних дел Ивица Дачич.

На месте продолжаются работы по спасению оказавшихся под завалами и устранению последствий инцидента, всего привлекли около 80 спасателей. Из-под завалов уже спасли троих, уточняет портал.

Напомним, трагедия произошла сегодня в 14:00 по московскому времени, обрушился козырек из бетона и металла. Причины произошедшего на данный момент неизвестны. Горожане приходят в местные больницы, чтобы сдать кровь для раненых.

#Сербия #обрушение #жертвы #вокзал #день траура #Нови-Сад
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