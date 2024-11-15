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Затулин: оппозиция Абхазии использует соглашение с РФ против власти

Москве это не может нравиться, потому что речь идет о договоренностях между Россией и действующей властью в Абхазии, отметил депутат.
Владимир Рубанов 2024-11-15 21:20:25
© Фото: Telegram/respublicaabh © Видео: ТРК «Звезда»

Для абхазской оппозиции отношения с Россией и ратификация инвестиционного соглашения является просто поводом для конфликта с властью, заявил «Звезде» первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Москве это не может нравиться, потому что речь идет о договоренностях, заключенных между Россией и действующей властью в Абхазии, которые подлежали ратификации, отметил депутат. И эти соглашения способствуют развитию Абхазии.

«Оппозиция, к сожалению, пустилась на то, чтобы использовать любые договоренности во вред власти. И не стесняется использовать для этого отношения России и Абхазии. Эти соглашения на самом деле призваны ускорить экономическое развитие Абхазии, которое отстает от соседних регионов - от наших, от грузинских, и нуждается в том, чтобы пересмотреть параметры и условия», - сказал Затулин.

Оппозиция на волне амбиций настаивает на отставке действующего президента Аслана Бжании, обратил внимание депутат. По его словам, за пару месяцев до выборов - это выглядит как попытка захвата власти. И эта попытка плохо отражается на имидже Абхазии.

«К сожалению, в Абхазии есть своя внутренняя политическая история, которая уже дважды приводила к отставке президента. Люди в Абхазии должны понять, к чему это может привести, в том числе и в отношениях с Россией. Россия настроена на то, чтобы помочь Абхазии. Но почему-то Абхазия сама не дает возможности ей помочь из-за внутриполитических разногласий», - подчеркнул Константин Затулин.

В пятницу протестующие захватили здание парламента Абхазии, где должно было пройти голосование по ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Оппозиция предложила президенту республики Аслану Бжании покинуть пост.

В МИД России призвали соотечественников воздержаться от поездок в Абхазию.

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