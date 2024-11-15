В Сухуме протестующие на грузовике протаранили забор у парламента

Протестующие при помощи грузовика протаранили забор у абхазского парламента в Сухуме. Об этом с места событий сообщает корреспондент телеканала «Звезда». Ранее здание Народного собрания республики оцепили силовики, в том числе и военные.
Напомним, с утра у здания парламента собираются сторонники оппозиции, которые выступают против соглашения с Россией об инвестициях. Сегодня депутаты должны были рассматривать вопрос о ратификации документа.
Недавно стало известно, что заседание отменили, чтобы избежать волнений. Однако это не остановило недовольных людей.
Волна протестов накрыла Абхазию в начале недели. В ночь на вторник была перекрыта республиканская трасса.
Это произошло после того, как силовики задержали активистов, выступавших против инвестиционного соглашения с Россией.
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