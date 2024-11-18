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Бжания сообщил о ночной попытке оппозиции проникнуть в госучреждения

Оппозиция попыталась проникнуть в здания Абхазской гостелерадиокомпании и некоторых силовых ведомств.
Марина Крижановская 2024-11-18 22:46:29
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Абхазский президент Аслан Бжания заявил о попытке проникновения в ряд государственных учреждений. В ночь на 18 ноября неизвестные попытались войти в здания Министерства внутренних дел, службы государственной безопасности и местной гостелерадиокомпании в Сухуме. Также были слышны звуки стрельбы.

В связи с этим, он поручил силовым структурам предпринимать все для исключения возможности проникновения.  Об этом президент республики Абхазия рассказал в эфире Первого канала.

«Сегодня ночью была попытка проникнуть на государственное телевидение, в ряд других учреждений, была перестрелка. Была попытка оказать давление, проникнуть в комплекс зданий МВД и службы государственной безопасности», - сообщил Бжания подробности случившегося.

Накануне глава Республики Абхазия выступил с заявлением, что добьется стабилизации ситуации в стране. По его словам, власть работает в усиленном режиме, несмотря на захват комплекса правительственных зданий. Прежде глава Службы государственной безопасности Абхазии Дмитрий Кучуберия заявил, что ведомство подчиняется президенту Бжании.

В середине ноября абхазская оппозиция негативно отреагировала на попытку властей ратифицировать соглашение с Россией об инвестициях. Речь шла о строительстве апартаментов на территории республики. Начались протесты, во время которых оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, включая администрацию президента. Также они потребовали отставки Аслана Бжании. 

#в стране и мире #оппозиция #Абхазия #Аслан Бжания #гостелерадиокомпания
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