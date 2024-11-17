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В МИД Абхазии заявили, что Бжания продолжает руководить страной

Президент Абхазии Аслан Бжания не покидал страны, все органы государственной власти работают в штатном режиме.
Елизавета Кондрикова 2024-11-17 21:45:07
© Фото: presspresidentofabkhazia, Telegram

Президент Абхазии Аслан Бжания находится в республике и продолжает руководить государством, несмотря на протесты оппозиции, которые имели место в пятницу 15 ноября, и ее требования. Об этом сообщили в МИД страны.

«Принимаются все необходимые меры для стабильного обеспечения жизнедеятельности государства, все органы государственной власти работают в штатном режиме», - говорится в заявлении ведомства.

Происходящее в Абхазии министерство назвало попыткой государственного переворота, а также отметило негативное влияние беспорядков на имидж страны и отношения с Россией. Москву МИД Абхазии назвал стратегическим союзником.

Накануне Бжания заверил граждан, что ситуация в стране будет стабилизирована.

Напомним, протестующие в ходе волнений заняли государственные здания в Сухуме, а также ворвались в парламент, перед этим протаранив забор у здания на грузовике. Глава государства призвал демонстрантов освободить комплекс зданий, после чего он согласится подать в отставку и начать процесс выборов в стране.

Абхазская оппозиция требует не ратифицировать соглашение об инвестициях с Россией, оправдывая подобное решение тем, что подобный шаг оставит абхазов без работы и вытеснит их собственный бизнес.

#протесты #Абхазия #Аслан Бжания #сухум #президент абхазии #мид абхазии
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