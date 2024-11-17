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Бжания заявил, что оппозиции предложили правовой выход из кризиса

Политик напомнил, что остается избранным президентом.
Сергей Лебедев 2024-11-17 14:11:33
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Абхазской оппозиции предложили законный конституционный выход из сложившегося кризиса. Об этом заявил президент страны Аслан Бжания в беседе с ТАСС. Он добавил, что ничего непоправимого не произошло.

«Протестующие освобождают комплекс зданий, после чего президент и парламент принимают необходимые правовые акты. Президент подает в отставку, идет процесс выборов», - пояснил Аслан Бжания.

Он отметил, что он остается избранным президентом, несмотря на заявления представителей оппозиции.

«Есть закон, с точки зрения закона я являюсь избранным президентом», - сказал политик.

Напомним, ранее Аслан Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в республике и вернуть ее в правовое русло. Он заявил, что важно помнить о законе и не стоит подчиняться давлению. По его словам, власти работают в усиленном режиме, несмотря на захват правительственных зданий и попытки государственного переворота.

Напомним, на днях протестующие в Абхазии захватили парламент в Сухуме и другие учреждения. Они требуют отставки президента вместе со всеми министрами, выражая свое недовольство соглашением об инвестициях с Россией.

#Выборы #Кризис #Переворот #Абхазия #Аслан Бжания
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