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Бжания заверил, что стабилизирует ситуацию в Абхазии

Глава республики сообщил, что власть работает в усиленном режиме, несмотря на захват комплекса правительственных зданий.
Карина Тазетдинова 2024-11-17 06:07:50
© Фото: РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания пообещал стабилизировать ситуацию в республике и вернуть ее в правовое русло.

«Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло. Наша задача состоит именно в этом», — следует из заявления на выездном заседании правительства в селе Тамыш.

Глава страны заявил, что в этой ситуации важно не стоит подчиняться давлению и помнить о законе. Кроме того, он отметил, что власти работают в усиленном режиме, несмотря на захват комплекса правительственных зданий и попытки госпереворота.

Ранее Служба госбезопасности Абхазии сообщила, что функционирует в штатном режиме и полностью подчиняется президенту республики Аслану Бжания.

Напомним, что протестующие в Абхазии захватили парламент в Сухуме, а также ряд других правительственных зданий. Митингующие требуют отставки президента вместе со всеми министрами, выражая свое недовольство соглашением об инвестициях с Россией.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре со «Звездой» объяснил причины протестов. По его мнению, есть три основных фактора, вызвавших такую реакцию, среди них работа западных неправительственных организаций, слабость власти и сопротивление местных элит.

#протесты #Абхазия #Бжания #сухум #Тамыш
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