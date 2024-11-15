Политическая жара среди пальм: что происходит в Абхазии

Оппозиция таранит грузовиком ворота парламента. Протестующие прорываются на территорию, начинаются стычки с силовиками. Участников акции оттесняют за забор, в пальмах идут драки. Силовиков забрасывают камнями, яйцами, и пластиковыми бутылками. Протестующие бьют машины и водителей.

Депутаты должны были проголосовать по вопросу о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, против которого и выступает оппозиция.

«Сессия не состоялась. За повестку недостаточно голосов было. 13 человек проголосовало», - сообщил член парламента Эрик Рштуни.

Депутаты отложили рассмотрение. А протестующие потребовали провести сессию и проголосовать против ратификации российско-абхазского соглашения. И заявили, что иначе не разойдутся.

«Это будет полный коллапс среднего и малого бизнеса. Мы все это понимаем. Простой народ это видит. Донести позицию простого народа до действующей власти не удается», - объясняют свою позицию протестующие.

Инвестсоглашение правительств Абхазии и России подписали в конце октября. Оно дает право российским компаниям реализовывать проекты на территории республики. Для вступления в силу была необходима ратификация документа в абхазском парламенте.

«Мы должны в экономику привлечь деньги. Их просто неоткуда взять, кроме как российские инвестиции. Собственного капитала у нашего бизнеса для динамичного развития экономики не хватает», - обосновывал необходимость соглашения президент Абхазии Аслан Бжания.

Отсутствие такого соглашения - вот это риски, говорит президент Абхазии. Согласно межправительственному договору направления инвестиций - сфера туризма и отдыха, в том числе строительство новых отелей. А еще сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность. Оппозиция не согласна с этим. Против настраивают и народ.

«Это своего рода фобии. Якобы российские инвестиции сделают экспансию, которая подчинит республику в экономическом плане Москве. Но это безосновательно», - говорит журналист-международник, специалист по международным отношениям Мовсес Газарян.

По плану - если российские инвесторы приходят в Абхазию, они развивают в том числе социальную сферу. Рабочие места для местных, ремонт дорог, школ, детсадов и не только. На протестах активисты заявляют, что якобы власти готовятся просто распродать абхазские земли российским бизнесменам.

«Мы против олигархов ненасытных, которых полно и в России, и здесь», - говорит оппозиционер Аслан Барциц.

Активисты вырвали часть забора перед зданием парламента, а силовики применили слезоточивый газ.

Но протестующие не остановились. Они пошли атаковать администрацию президента, а потом вернулись к зданию парламента. Участники митинга потребовали отставки Аслана Бжании.

«Люди, которые сейчас живут в Абхазии не боятся, что в очередной раз снесут власть, потому что не видят в ней никакого смысла», - говорит эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Наконец протестующие прорвались в парламент. Решетки и двери спиливали болгаркой. А президент Абхазии проводил встречи с руководством республики для принятия мер по стабилизации обстановки. В разгар протестов пресс-служба главы государства сообщила, что власти Абхазии собираются отозвать из парламента документ о ратификации соглашения по инвестициям.

Активисты повесили на здание парламента два флага - российский и абхазский и все вместе скандировали «Россия».

Волна протестов в Абхазии не утихает с начала недели. Соглашение об инвестициях стало поводом для драки оппозиционеров с одним из депутатов. Пятерых зачинщиков тогда задержали. А их сторонники перекрыли мосты и дороги Абхазии. Машины поехали только когда власти выполнили условия и задержанных отпустили. Сейчас оппозиция заняла парламент и администрацию президента. Активисты заявили, что не уйдут, пока президент Бжания не подаст в отставку.

На этом фоне МИД России рекомендует нашим гражданам воздержаться от поездок в Абхазию - включая туристические.