МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оппозиция Абхазии призвала людей выйти на протесты в пятницу

Акцию протеста планируют провести у здания парламента в Сухуме, сейчас правительственные здания охраняют военные, проезды к ним заблокированы автомобилями.
Андрей Вакула 2024-11-12 19:40:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Весь день абхазская оппозиция удерживала заблокированными мосты на въезде в Сухум, освободив их только к вечеру. До этого момента почти сутки были километровые пробки, собрались толпы людей, которым приходилось добираться пешком.

«Уехать не могу. Общественный транспорт не идет. Маршрутки тоже. Объясняют, что закрыт мост», - рассказала одна из местных.

Пропускали только машины скорой помощи и больных. Сообщается, что КПП на границе России и Абхазии работали без очередей и заторов. Тем не менее волнения сказались на туристах, кто-то был вынужден остаться в Сухуме либо идти пешком, чтобы успеть на поезд или самолет.

В Абхазии началось все накануне в понедельник, 11 сентября, на фоне внеочередной сессии Народного собрания. После заседания у абхазского парламента произошла стычка оппозиционеров с депутатом Алмасом Акаба, в результате силовики задержали пятерых зачинщиков.

Ночью к министерству госбезопасности съехались родственники и сторонники оппозиции с требованием освободить задержанных. Хотели прорваться на территорию, пытались открыть ворота сначала силой, потом шли на таран внедорожниками. Однако у протестующих ничего не получилось. Тогда начали перекрывать главную трассу Абхазии и три моста, которые ведут в Сухум.

По Гумистинскому мосту проходит основная трасса на Новый Афон, Гагру. Дальше - граница с Россией.

Ночью глава Абхазии собрал экстренное заседание совета безопасности, в ходе которого руководители силовых ведомств докладывали о напряженной обстановке в стране.

«Блокирование нашей республиканской дороги тоже носит уголовной характер. Это вопрос национальной нашей безопасности», - отметил секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа.

В результате президент Аслан Бжания обратился к жителям Абхазии.

«В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку. Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации», - призвал президент.

Оппозиция выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое подписали правительства в конце октября. Согласно документу, наши компании смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Это в том числе и стало поводом для потасовки между абхазским депутатом и оппозиционными активистами.

«Оппозиция должна быть, но и она должна следовать правовым нормам. Мы же не будем каждое заседание парламента собираться у стен парламента. Когда это закончится? Я считаю, что надо такие действия со стороны оппозиции приостановить», - заявил член политической партии «Амцахара» Рамаз Джопуа.

Правительственные здания в Сухуме сейчас охраняют военные машины. Тем временем оппозиция созывает людей на протесты, которые планируют провести в пятницу у Парламента, тогда как раз у депутатов Народного собрания будет проходить заседание.

#протесты #Абхазия #Парламент #сухум #оппозиция абхазии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 