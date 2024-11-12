Оппозиция Абхазии призвала людей выйти на протесты в пятницу

Весь день абхазская оппозиция удерживала заблокированными мосты на въезде в Сухум, освободив их только к вечеру. До этого момента почти сутки были километровые пробки, собрались толпы людей, которым приходилось добираться пешком.

«Уехать не могу. Общественный транспорт не идет. Маршрутки тоже. Объясняют, что закрыт мост», - рассказала одна из местных.

Пропускали только машины скорой помощи и больных. Сообщается, что КПП на границе России и Абхазии работали без очередей и заторов. Тем не менее волнения сказались на туристах, кто-то был вынужден остаться в Сухуме либо идти пешком, чтобы успеть на поезд или самолет.

В Абхазии началось все накануне в понедельник, 11 сентября, на фоне внеочередной сессии Народного собрания. После заседания у абхазского парламента произошла стычка оппозиционеров с депутатом Алмасом Акаба, в результате силовики задержали пятерых зачинщиков.

Ночью к министерству госбезопасности съехались родственники и сторонники оппозиции с требованием освободить задержанных. Хотели прорваться на территорию, пытались открыть ворота сначала силой, потом шли на таран внедорожниками. Однако у протестующих ничего не получилось. Тогда начали перекрывать главную трассу Абхазии и три моста, которые ведут в Сухум.

По Гумистинскому мосту проходит основная трасса на Новый Афон, Гагру. Дальше - граница с Россией.

Ночью глава Абхазии собрал экстренное заседание совета безопасности, в ходе которого руководители силовых ведомств докладывали о напряженной обстановке в стране.

«Блокирование нашей республиканской дороги тоже носит уголовной характер. Это вопрос национальной нашей безопасности», - отметил секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа.

В результате президент Аслан Бжания обратился к жителям Абхазии.

«В отношении граждан, задержанных накануне, правоохранительные органы проводят проверку. Уважаемые сограждане, обращаюсь к вам с просьбой сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации», - призвал президент.

Оппозиция выступает против ратификации инвестиционного соглашения с Россией, которое подписали правительства в конце октября. Согласно документу, наши компании смогут реализовывать свои проекты на территории республики. Это в том числе и стало поводом для потасовки между абхазским депутатом и оппозиционными активистами.

«Оппозиция должна быть, но и она должна следовать правовым нормам. Мы же не будем каждое заседание парламента собираться у стен парламента. Когда это закончится? Я считаю, что надо такие действия со стороны оппозиции приостановить», - заявил член политической партии «Амцахара» Рамаз Джопуа.

Правительственные здания в Сухуме сейчас охраняют военные машины. Тем временем оппозиция созывает людей на протесты, которые планируют провести в пятницу у Парламента, тогда как раз у депутатов Народного собрания будет проходить заседание.