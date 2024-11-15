Толпа ворвалась в здание парламента Абхазии, сломав окна и двери

Толпа протестующих прорвалась в здание парламента Абхазии в Сухуме. Участники акции распилили решетки на окнах и сломали двери.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали манифестантам. Толпа с трудом продвигается по коридорам здания и продолжает выкрикивать требования.

Абхазские силовики массово покидают территорию рядом со зданием парламента, передает РИА Новости.

Протестующие выступают против соглашения с Россией об инвестициях. Сегодня за него должны были голосовать депутаты, но потом заседание отменили. Протестующие заявили, что не будут расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации этого документа.

Протесты в Абхазии начались недели. В ночь на вторник сторонники оппозиции перекрыли дороги и мосты в ответ на задержание активистов, выступавших против инвестиционного соглашения с Россией.