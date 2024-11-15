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Толпа ворвалась в здание парламента Абхазии, сломав окна и двери

Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали манифестантам.
Владимир Рубанов 2024-11-15 15:39:47
© Фото: Telegram/respublicaabh © Видео: Telegram/respublicaabh

Толпа протестующих прорвалась в здание парламента Абхазии в Сухуме. Участники акции распилили решетки на окнах и сломали двери.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали манифестантам. Толпа с трудом продвигается по коридорам здания и продолжает выкрикивать требования.

Абхазские силовики массово покидают территорию рядом со зданием парламента, передает РИА Новости.

Протестующие выступают против соглашения с Россией об инвестициях. Сегодня за него должны были голосовать депутаты, но потом заседание отменили. Протестующие заявили, что не будут расходиться, пока парламент не проголосует против ратификации этого документа.

Протесты в Абхазии начались недели. В ночь на вторник сторонники оппозиции перекрыли дороги и мосты в ответ на задержание активистов, выступавших против инвестиционного соглашения с Россией.

#Россия #штурм #беспорядки #Соглашение #Абхазия #Инвестиции #акция протеста #Парламент #митинг #сухум #протестующие
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