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Абхазская оппозиция предложила премьер-министру стать и.о. президента

Аслан Бжания взял время, чтобы обдумать предложение уйти с поста.
Владимир Рубанов 2024-11-15 19:46:17
© Фото: Пресс-служба президента Абхазии

Абхазская оппозиция предложила премьеру или спикеру парламента взять на себя исполнение обязанностей президента в качестве выхода из кризиса. Об этом сообщает РИА Новости. Один из депутатов сообщил, что оппозиция и власти в данный момент обсуждают кандидата на должность и.о. президента республики.

До этого в координационном штабе оппозиционных сил заявили, что глава государства Аслан Бжания взял время, чтобы обдумать предложение оппозиции уйти с поста.

Захватившие парламент в Сухуме протестующие готовятся обороняться и возводят баррикады перед зданием.

Общественная палата страны призвала стороны к переговорам и предупредила об угрозе потери государственности из-за противостояния оппозиции и власти.

В пятницу 15 ноября в парламенте республики должно было состояться голосование о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. С утра перед зданием собрались протестующие.

В середине дня участники акции протеста захватили парламент. Власти заявили, что готовятся отозвать законопроект. В МИД России призвали воздержаться от поездок в республику.

#штурм #Соглашение #Абхазия #Инвестиции #Президент #митинг #Аслан Бжания #протестующие
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