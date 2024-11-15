МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Абхазию

МИД РФ предостерег россиян от поездок в Абхазию, в том числе туристических, на фоне беспорядков в стране. Ведомство выразило надежду, что ситуация разрешится исключительно мирным путем.

«Тем россиянам, которые временно находятся в этом государстве, важно проявлять повышенную осмотрительность, не приближаться к местам беспорядков, а при возможности - выехать из страны», - говорится в сообщении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Министерство подчеркнуло, что действия оппозиции негативно скажутся на привлечении иностранных инвестиций, которые способствуют социально-экономическому подъему Абхазии.

Напомним, утром у стен парламента в Сухуме началась акция протеста оппозиции, перед этим здание оцепили силовики и военные. В ходе мероприятия протестующие на грузовике протаранили забор и прорвались в здание Народного собрания.

Сегодня, 15 ноября, планировалось рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с Россией об инвестициях, однако в результате протестов власти Абхазии пообещали отозвать документ.