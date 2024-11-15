МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти Абхазии пообещали отозвать вызвавший протесты законопроект

Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике, сообщила пресс-служба главы республики.
Владимир Рубанов 2024-11-15 17:35:10
© Фото: Telegram/respublicaabh

Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией. Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике, сообщила пресс-служба главы республики.

Депутаты парламента должны были рассматривать проект о ратификации сегодня, 15 ноября. Оппозиция заранее призвала своих сторонников собраться в этот день на акцию протеста.

Утром здание парламента в Сухуме окружили протестующие и потребовали отменить этот законопроект. Власти заявили о переносе заседания, но митингующие отказались расходиться и начали штурм.

Сотрудники силовых структур заранее оцепили здание, но почти не вмешивались в происходящее, не считая нескольких стычек и попытки применить слезоточивый газ. В итоге силовики стали покидать площадь. Митингующие спилили решетки на окнах, выломали двери и ворвались в здание. Оппозиция потребовала от парламента проголосовать против соглашения.

Соглашение между правительствами Абхазии и России «Об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия» было подписано в октябре. Оно дает право российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории республики.

Оппозиционные депутаты считают, что закон позволит российским бизнесменам строить в Абхазии апартаменты и скупать местные активы.

По данным Минздрава страны, при штурме пострадали девять человек.

#штурм #протесты #беспорядки #Соглашение #Абхазия #Инвестиции #Президент #Парламент #митинг #ратификация #Отзыв
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 