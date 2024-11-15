Власти Абхазии пообещали отозвать вызвавший протесты законопроект

Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения об инвестиционной деятельности с Россией. Такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике, сообщила пресс-служба главы республики.

Депутаты парламента должны были рассматривать проект о ратификации сегодня, 15 ноября. Оппозиция заранее призвала своих сторонников собраться в этот день на акцию протеста.

Утром здание парламента в Сухуме окружили протестующие и потребовали отменить этот законопроект. Власти заявили о переносе заседания, но митингующие отказались расходиться и начали штурм.

Сотрудники силовых структур заранее оцепили здание, но почти не вмешивались в происходящее, не считая нескольких стычек и попытки применить слезоточивый газ. В итоге силовики стали покидать площадь. Митингующие спилили решетки на окнах, выломали двери и ворвались в здание. Оппозиция потребовала от парламента проголосовать против соглашения.

Соглашение между правительствами Абхазии и России «Об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия» было подписано в октябре. Оно дает право российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории республики.

Оппозиционные депутаты считают, что закон позволит российским бизнесменам строить в Абхазии апартаменты и скупать местные активы.

По данным Минздрава страны, при штурме пострадали девять человек.