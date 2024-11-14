Встреча избранного президента США Дональда Трампа и пока еще действующего Джо Байдена, которая состоялась накануне, 13 ноября, прошла без колкостей, политики общались максимально легко и непринужденно.

Бывшие конкуренты «за рамки» вежливости, как это было во время дебатов, не выходили. А ведь тогда на протяжении нескольких месяцев Байден регулярно отпускал в сторону Трампа язвительные высказывания, называя его неудачником, лжецом и уголовником. Избранного президента обвиняли в фальсификации деловых документов и вмешательстве в выборы 2020 года. Но уже в скором времени Дональд Трамп получит «ключи от Белого дома», и агрессивная риторика Байдена поменялась на конструктивную.

«Надеемся, что, как мы уже сказали, переход будет плавным. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши запросы. У нас будет возможность поговорить о некоторых из них сегодня. Добро пожаловать, добро пожаловать обратно», - сказал президент США Джо Байден.

Встреча продолжалась около двух часов, присутствующие журналисты в попытке «докричаться» заглушали друг друга, но вопросы так и остались без ответа. Трамп что-то шептал главе Белого дома, а тот лишь расплылся в «натянутой» улыбке. Тем не менее Байден ответил на вопросы Трампа, которых судя из заявлений пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, было подготовлено не мало.

«Это была конструктивная встреча. Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, стоящие перед страной и миром», - сказала пресс-секретарь.

Во что верит глава киевского режима, конгрессмену и возможно будущему главе минюста США, кажется, абсолютно наплевать. Пока все рассыпаются в аплодисментах, Гетц – не то, что не встает – даже глаз не поднимает. «Обычный спектакль» - так член палаты представителей конгресса называет выступление Зеленского.

«Я не испытываю угрызений совести, чтобы выйти и поаплодировать какому-нибудь иностранному лидеру исторически коррумпированной страны, который снова просит денег», - пояснил Гетц.

Против политики демократов по финансированию Украины Гетц выступает уже не один год – в прошлом предложил резолюцию, призывающую остановить военное и денежное «донорство», объяснив это тем, что затягивание конфликта приводит к массовым волнениям в самих Штатах и как следствие гражданским жертвам. Однозначно высказался конгрессмен и по поводу возвращения Крыма в состав Украины.

«Я думаю, что мы никогда не вернем Крым Украине, а также мне кажется, что если вы выбираете эту идею в качестве цели, то лишь воспеваете вечную войну, приносящую смерть и разрушение», - прокомментировал Мэтт Гетц.

В антиукраинской команде Трампа также находится и конгрессвумен Тулси Габбард. Кандидат на пост директора Нацразведки заявила, что поддержка «демократии» Зеленского — это яркий пример лицемерия политических элит США. То, что конгресс встречает главу киевского режима аплодисментами, Габбард называет «пугающе неразумным».

«Он закрыл все неподконтрольные ему и его правительству СМИ. Никакой свободы слова, никакой политической оппозиции. Затем он принялся за религию. На Украине нет свободы вероисповедания. Он закрыл вторую по величине христианскую церковь в этой стране, прикрываясь демократией и свободой. Как он может быть представителем той демократии, за которую боролись наши основатели?», - сказал кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард.

Пока в коридорах власти обсуждают дальнейшие действия по украинскому вопросу, простые американцы то и дело говорят о будущем главе Пентагона. Тело «расписано» татуировками, за одну из которых Пита Хегсета даже вычеркнули из резерва Нацгвардии. На груди - Иерусалимский крест - знак крестоносцев, который он впервые увидел в Израиле. В 2021 году – во время инаугурации Байдена – в этом символе увидели экстремистский подтекст и у Пита отозвали повестку. Еще одно примечательное тату - на предплечье. Так изображен стих из Евангелия - «Не мир пришел я принести, но меч» - впрочем, пока в своих заявлениях Гетц выглядит не очень решительным, постоянно подчеркивая, что истинную угрозу для США он видит в Иране и Китае.

«Китай строит армию, которая специально предназначена для победы над соединенными Штатами. Это их стратегическая цель. Например гиперзвуковые ракеты. Все через что мы можем показывать нашу силу это авианосцы. И да у нас есть ядерная триада. Но если 15 гиперзвуковых ракет могут уничтожить наши десять авианосцев за первые 20 минут конфликта. На что это будет похоже?», - сказал Хегсет.

Еще одного члена команды Трампа уже окрестили «двуликим Марко». Сенатор Марко Рубио – кандидат на пост госсекретаря США. Видный республиканец в прямом эфире заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик, его надо остановить.

«Работа государственного секретаря заключается в том, чтобы проводить внешнюю политику, установленную избранным президентом Соединенных Штатов. И я надеюсь, что у меня будет возможность сделать это, если мои коллеги в Сенате США утвердят меня на этом посту», - сказал Рубио.

Что удивительно, еще в 2016 году этот же человек не только называл Трампа мошенником, но и требовал принятия Грузии в НАТО и жесткого противодействия России на всех возможных фронтах. Риторика резко контрастирует с тем, что Рубио говорит сейчас. Что же произошло – у Рубио резко поменялись взгляды или же он таким образом заручился поддержкой лидера партии – эксперты высказывают разные мнения. Но одно известно точно – также как и другие сторонники Трампа, Рубио выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Но есть нюанс – Марко находится под персональными санкциями российского МИД, въезд в нашу страну ему запрещен и, как отметила официальный представитель Мария Захарова, пока не время комментировать возможное исключение Рубио из санкционного списка.