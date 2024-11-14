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Антиукраинская команда: какие имена в окружении Трампа напугали Киев

Многие из кандидатов Дональда Трампа на высшие государственные посты выступают против политики демократов по финансированию Украины, однако только после инаугурации станет точно известно, кто составит команду новоизбранного президента.
Екатерина Булучевская 2024-11-14 19:52:39
© Фото: Presidential Office of Ukraine, ThePresidentialOfficeUkraine Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Встреча избранного президента США Дональда Трампа и пока еще действующего Джо Байдена, которая состоялась накануне, 13 ноября, прошла без колкостей, политики общались максимально легко и непринужденно.

Бывшие конкуренты «за рамки» вежливости, как это было во время дебатов, не выходили. А ведь тогда на протяжении нескольких месяцев Байден регулярно отпускал в сторону Трампа язвительные высказывания, называя его неудачником, лжецом и уголовником. Избранного президента обвиняли в фальсификации деловых документов и вмешательстве в выборы 2020 года. Но уже в скором времени Дональд Трамп получит «ключи от Белого дома», и агрессивная риторика Байдена поменялась на конструктивную.

«Надеемся, что, как мы уже сказали, переход будет плавным. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши запросы. У нас будет возможность поговорить о некоторых из них сегодня. Добро пожаловать, добро пожаловать обратно», - сказал президент США Джо Байден.

Встреча продолжалась около двух часов, присутствующие журналисты в попытке «докричаться» заглушали друг друга, но вопросы так и остались без ответа. Трамп что-то шептал главе Белого дома, а тот лишь расплылся в «натянутой» улыбке. Тем не менее Байден ответил на вопросы Трампа, которых судя из заявлений пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, было подготовлено не мало.

«Это была конструктивная встреча. Они обсудили важные вопросы национальной безопасности и внутренней политики, стоящие перед страной и миром», - сказала пресс-секретарь.

Во что верит глава киевского режима, конгрессмену и возможно будущему главе минюста США, кажется, абсолютно наплевать. Пока все рассыпаются в аплодисментах, Гетц – не то, что не встает – даже глаз не поднимает. «Обычный спектакль» - так  член палаты представителей конгресса называет выступление Зеленского.

«Я не испытываю угрызений совести, чтобы выйти и поаплодировать какому-нибудь иностранному лидеру исторически коррумпированной страны, который снова просит денег», - пояснил Гетц.

Против политики демократов по финансированию Украины Гетц выступает уже не один год – в прошлом предложил резолюцию, призывающую остановить военное и денежное «донорство», объяснив это тем, что затягивание конфликта приводит к массовым волнениям в самих Штатах и как следствие гражданским жертвам. Однозначно высказался конгрессмен и по поводу возвращения Крыма в состав Украины.

«Я думаю, что мы никогда не вернем Крым Украине, а также мне кажется, что если вы выбираете эту идею в качестве цели, то лишь воспеваете вечную войну, приносящую смерть и разрушение», - прокомментировал Мэтт Гетц.

В антиукраинской команде Трампа также находится и конгрессвумен Тулси Габбард. Кандидат на пост директора Нацразведки заявила, что поддержка «демократии» Зеленского — это яркий пример лицемерия политических элит США. То, что конгресс встречает главу киевского режима аплодисментами, Габбард называет «пугающе неразумным».

«Он закрыл все неподконтрольные ему и его правительству СМИ. Никакой свободы слова, никакой политической оппозиции. Затем он принялся за религию. На Украине нет свободы вероисповедания. Он закрыл вторую по величине христианскую церковь в этой стране, прикрываясь демократией и свободой. Как он может быть представителем той демократии, за которую боролись наши основатели?», - сказал кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард.

Пока в коридорах власти обсуждают дальнейшие действия по украинскому вопросу, простые американцы то и дело говорят о будущем главе Пентагона. Тело «расписано» татуировками, за одну из которых Пита Хегсета даже вычеркнули из резерва Нацгвардии. На груди - Иерусалимский крест - знак крестоносцев, который он впервые увидел в Израиле. В 2021 году – во время инаугурации Байдена – в этом символе увидели экстремистский подтекст и у Пита отозвали повестку. Еще одно примечательное тату - на предплечье. Так изображен стих из Евангелия - «Не мир пришел я принести, но меч» - впрочем, пока в своих заявлениях Гетц выглядит не очень решительным, постоянно подчеркивая, что истинную угрозу для США он видит в Иране и Китае.

«Китай строит армию, которая специально предназначена для победы над соединенными Штатами. Это их стратегическая цель. Например гиперзвуковые ракеты. Все через что мы можем показывать нашу силу это авианосцы. И да у нас есть ядерная триада. Но если 15 гиперзвуковых ракет могут уничтожить наши десять авианосцев за первые 20 минут конфликта. На что это будет похоже?», - сказал Хегсет.

Еще одного члена команды Трампа уже окрестили «двуликим Марко». Сенатор Марко Рубио – кандидат на пост госсекретаря США. Видный республиканец в прямом эфире заявлял, что конфликт на Украине зашел в тупик, его надо остановить.

«Работа государственного секретаря заключается в том, чтобы проводить внешнюю политику, установленную избранным президентом Соединенных Штатов. И я надеюсь, что у меня будет возможность сделать это, если мои коллеги в Сенате США утвердят меня на этом посту», - сказал Рубио.

Что удивительно, еще в 2016 году этот же человек не только называл Трампа мошенником, но и требовал принятия Грузии в НАТО и жесткого противодействия России на всех возможных фронтах. Риторика резко контрастирует с тем, что Рубио говорит сейчас. Что же произошло – у Рубио резко поменялись взгляды или же он таким образом заручился поддержкой лидера партии – эксперты высказывают разные мнения. Но одно известно точно – также как и другие сторонники Трампа, Рубио выступает за скорейшее урегулирование украинского конфликта. Но есть нюанс – Марко находится под персональными санкциями российского МИД, въезд в нашу страну ему запрещен и, как отметила официальный представитель Мария Захарова, пока не время комментировать возможное исключение Рубио из санкционного списка.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Белый дом #помощь Украине #администрация президента сша
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