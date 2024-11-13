МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп встретился с Байденом в Белом доме

Новый президент США обещает мирную передачу власти.
Виктория Бокий 2024-11-13 20:03:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Избранный на выборах президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с текущим главой государства Джо Байденом.

В ходе беседы Трамп пообещал мирную передачу власти. Также сообщается, что на встрече планируется обсуждение важных вопросов внутренней и внешней политики.

Трамп начал беседу с благодарностей и напомнил, что политика – дело тяжелое.

«Большое спасибо. Политика – это очень тяжело. Многие дела идут неважно по всему миру, но мир сегодня прекрасен. И я благодарен за это. Переход власти пройдет так гладко, как только мы сможем», - подчеркнул республиканец.

После приветствия и благодарностей охрана вывела из зала всех представителей СМИ.

Ранее в беседе со «Звездой» политолог Юрий Светов рассказал, что Трамп выбирает себе в команду людей совсем другого поколения, чем те, что находились в руководстве страны до сих пор. По его словам, кандидаты нового президента США не обременены прошлыми проблемами отношений Америки с внешним миром, которые были сфокусированы именно на противостоянии с СССР или Китаем.

#в стране и мире #сша #политика #Трамп #Белый дом #байден
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 