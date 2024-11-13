Трамп встретился с Байденом в Белом доме

Избранный на выборах президент США Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с текущим главой государства Джо Байденом.

В ходе беседы Трамп пообещал мирную передачу власти. Также сообщается, что на встрече планируется обсуждение важных вопросов внутренней и внешней политики.



Трамп начал беседу с благодарностей и напомнил, что политика – дело тяжелое.

«Большое спасибо. Политика – это очень тяжело. Многие дела идут неважно по всему миру, но мир сегодня прекрасен. И я благодарен за это. Переход власти пройдет так гладко, как только мы сможем», - подчеркнул республиканец.

После приветствия и благодарностей охрана вывела из зала всех представителей СМИ.

Ранее в беседе со «Звездой» политолог Юрий Светов рассказал, что Трамп выбирает себе в команду людей совсем другого поколения, чем те, что находились в руководстве страны до сих пор. По его словам, кандидаты нового президента США не обременены прошлыми проблемами отношений Америки с внешним миром, которые были сфокусированы именно на противостоянии с СССР или Китаем.