В США назвали безумием идею Трампа назначить Гетца главой минюста

В Министерстве юстиции США назвали безумным решение избранного американского президента Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам представителей минюста, Гетц является наименее квалифицированным кандидатом за всю историю министерства. В ведомстве надеются, что его кандидатура не получит одобрение сената.

«Это смешно», - сказал высокопоставленный чиновник минюста США.

Напомним, ранее стало известно, что команда Трампа готовит масштабные чистки в Пентагоне. По данным Reuters, в первую очередь под удар попадут офицеры, связанные с экс-председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, который неоднократно критиковал избранного президента.

Отмечается, что в числе первых, кто может лишиться своей должности, нынешний председатель комитета Чарльз Браун.