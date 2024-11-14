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В США назвали безумием идею Трампа назначить Гетца главой минюста

В министерстве надеются, что его кандидатура не получит одобрение сената.
Сергей Лебедев 2024-11-14 12:38:28
© Фото: IMAGO, Kyle Mazza, Global Look Press

В Министерстве юстиции США назвали безумным решение избранного американского президента Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По словам представителей минюста, Гетц является наименее квалифицированным кандидатом за всю историю министерства. В ведомстве надеются, что его кандидатура не получит одобрение сената.

«Это смешно», - сказал высокопоставленный чиновник минюста США.

Напомним, ранее стало известно, что команда Трампа готовит масштабные чистки в Пентагоне. По данным Reuters, в первую очередь под удар попадут офицеры, связанные с экс-председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, который неоднократно критиковал избранного президента.

Отмечается, что в числе первых, кто может лишиться своей должности, нынешний председатель комитета Чарльз Браун.

#сша #Дональд Трамп #Президент #Назначение #Минюст #Безумие #мэтт гетц
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