В США назвали безумием идею Трампа назначить Гетца главой минюста

В Министерстве юстиции США назвали безумным решение избранного американского президента Дональда Трампа назначить конгрессмена Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором. Об этом сообщает телеканал NBC News.
По словам представителей минюста, Гетц является наименее квалифицированным кандидатом за всю историю министерства. В ведомстве надеются, что его кандидатура не получит одобрение сената.
«Это смешно», - сказал высокопоставленный чиновник минюста США.
Напомним, ранее стало известно, что команда Трампа готовит масштабные чистки в Пентагоне. По данным Reuters, в первую очередь под удар попадут офицеры, связанные с экс-председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, который неоднократно критиковал избранного президента.
Отмечается, что в числе первых, кто может лишиться своей должности, нынешний председатель комитета Чарльз Браун.
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