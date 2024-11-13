Трамп назначит экс-конгрессвумен Габбард директором нацразведки США

Вновь избранный президент США Дональд Трамп предложил пост директора нацразведки бывшей конгрессвумен Тулси Габбард.

Кандидат на должность является офицером. Кроме того она ветеран войны в Ираке, и также работала на Fox News, как и недавно назначенный Пит Хегсет на должность министра обороны.

Тулси Габбард ранее представляла демократическую партию. Однако покинула её ряды и поддержала Трампа на президентских выборах.

Ранее она заявляла, что администрация Байдена манипулирует людьми. Габбард также обвинила нынешнего президента США в создании диктатуры.