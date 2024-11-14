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Reuters: команда Трампа готовит масштабные чистки в Пентагоне

Сообщается, что планирование увольнений находится на ранней стадии.
Сергей Лебедев 2024-11-14 07:23:14
© Фото: Liu Jie XinHua Global Look Press

Переходная команда Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть уволены после инаугурации избранного американского президента. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Сообщается, что в первую очередь под удар попадут офицеры, связанные с экс-председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Он неоднократно критиковал политику Дональда Трампа.

«Каждый, кого повысил и назначил Милли, уйдет. Есть очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И они все исчезнут», - подчеркнул один из собеседников.

Агентство отмечает, что планирование увольнений находится на ранней стадии. Некоторые чиновники и вовсе считают маловероятной масштабную перестановку в Пентагоне.

Напомним, накануне стало известно, что Дональд Трамп после инаугурации планирует назначить министром обороны телеведущего Fox News Пита Хегсета. До работы в кадре он успел послужить в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе.

Из-за недостаточного опыта Пит Хегсет может не получить одобрение сената.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Пентагон #Президент #марк милли
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