Reuters: команда Трампа готовит масштабные чистки в Пентагоне

Переходная команда Дональда Трампа готовит списки офицеров Пентагона, которые могут быть уволены после инаугурации избранного американского президента. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

Сообщается, что в первую очередь под удар попадут офицеры, связанные с экс-председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Он неоднократно критиковал политику Дональда Трампа.

«Каждый, кого повысил и назначил Милли, уйдет. Есть очень подробный список всех, кто был связан с Милли. И они все исчезнут», - подчеркнул один из собеседников.

Агентство отмечает, что планирование увольнений находится на ранней стадии. Некоторые чиновники и вовсе считают маловероятной масштабную перестановку в Пентагоне.

Напомним, накануне стало известно, что Дональд Трамп после инаугурации планирует назначить министром обороны телеведущего Fox News Пита Хегсета. До работы в кадре он успел послужить в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе.

Из-за недостаточного опыта Пит Хегсет может не получить одобрение сената.