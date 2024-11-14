NBC: окружение Трампа недолюбливает Маска из-за агрессивного поведения

Приближенные избранного президента США Дональда Трампа недовольны поведением американского миллиардера Илона Маска, который вскоре возглавит новое министерство по достижению госэффективности совместно с Вивеком Рамасвами. По их словам, он ведет себя как «сопрезидент», передает NBC о ссылкой на источники.

«Он ведет себя так, будто он сопрезидент... И он, конечно, приписывает себе львиную долю заслуги в победе президента», — такое мнение выразил собеседник телеканала.

Кроме того, он постоянно присутствует в резиденции Мар-а-Лаго и это начинает многих обременять. По мнению источника, он агрессивно выражает мнение о том, каким должен быть срок Трампа, и выходит за рамки «своей роли».

Сам миллиардер уже давно участвует в кампании Трампа. Приближенные источники, характеризуют суммы его пожертвований, как «значительные».

Он известен своими высказываниями и тем, как агрессивно отстаивает свои взгляды даже при помощи оскорблений. Предприниматель называл кандидата от демокартической партии Камалу Харрис новой марионеткой и говорил, что США никто не управляет во время срока Байдена.