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Маск назвал Камалу Харрис новой марионеткой

Выборы, на которых американцы проголосуют за 47-го президента США, состоятся 5 ноября 2024 года.
Ян Брацкий 2024-09-07 09:50:48
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Global Look Press

Американский предприниматель и владелец корпорации SpaceX Илон Маск высмеял кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис на высший пост в стране.

В своем аккаунте в соцсети Х он опубликовал карикатурную картинку, на которой неизвестный мужчина в костюме снимает с руки тряпочную куклу Джо Байдена и бросает ее в урну, стоящую неподалеку. После этого неизвестный надевает на руку куклу в виде Харрис.

«Новая марионетка точно такая же, как и старая», - написал он.

Ранее президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума пошутил, что будет «поддерживать» Камалу Харрис на выборах в США, потому что его «бывший фаворит» Джо Байден снял свою кандидатуру.

Кроме того, Путин указал на то, что Харрис «заразительно смеется», что означает, что у нее все хорошо. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что после шутки президента ему тоже начал нравиться смех Камалы Харрис.

Напомним, выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Избирателю предстоит выбрать из двух кандидатов: республиканца Дональда Трампа, который ранее занимал высший пост в стране, и демократки Камалы Харрис.

#сша #Выборы #Джо Байден #илон маск #Камала Харрис
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