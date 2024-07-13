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Bloomberg: Маск сделал крупное пожертвование на кампанию Трампа

Сумма его вливания неизвестна, но источники называют ее значительной.
Владимир Рубанов 2024-07-13 03:27:09
© Фото: Yolanda Ruiz Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск сделал пожертвование в комитет политических действий, который работает над избранием экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, сообщает Bloomberg.

Неясно, сколько пожертвовал Маск, но источники охарактеризовали эту сумму как значительную. Этот шаг подчеркивает растущее влияние технологического магната с чистым капиталом в 263,6 млрд долларов, пишет агентство.

Кроме того, это подтверждает, что владелец Tesla и SpaceX дрейфует от самопровозглашенного независимого политика к фигуре, которая «регулярно использует свою платформу X для поддержки правых взглядов и нападок на демократов».

Маск пока публично не поддержал ни одного кандидата на выборах 2024 года и ранее заявлял, что не планирует финансировать предвыборную кампанию Трампа или Байдена.

Вливание денег от Маска случилось в то время, когда Трамп обогнал своего соперника, президента Джо Байдена, в сборе средств с помощью «жирных котов» с Уолл-стрит и корпоративных спонсоров. Сборы денег Байденом упали после катастрофических дебатов, которые заставили видных спонсоров-демократов заморозить пожертвования.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #пожертвование #выборы-2024 #элон маск
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