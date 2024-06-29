Маск допустил, что США вообще никто не управляет

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск предположил, что Соединенными Штатами никто не управляет. Об этом миллиардер заявил, отвечая бывшему претенденту на выдвижение кандидатом в президенты Вивеку Рамасвами. Последний в социальной сети X поинтересовался ранее, кто в действительности управляет страной, если не Джо Байден.

«Быть может, никто», - написал Илон Маск.

Напомним, в минувшую пятницу в Атланте прошли первые дебаты кандидатов в президенты США. После них спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал отправить действующего главу государства Джо Байдена в отставку на основании 25 поправки в Конституцию страны.

Это предложение появилось на фоне слабого выступления действующего президента. Поправка, о которой идет речь, предполагает отставку за недееспособностью. Если решение об отставке примут, то управление страной перейдет в руки вице-президента.