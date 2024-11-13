Трамп предложил ведущему Fox News пост министра обороны США

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп предложил должность министра обороны США ведущему телеканала Fox News Питу Хегсету.

«Для меня большая честь объявить, что я номинировал Пита Хегсета на должность министра обороны в моем кабинете», — следует из заявления.

Известно, что 44-летний кандидат работает на прореспубликанском канале с 2014 года. Кроме того, Хегсет был капитаном пехоты в Национальной гвардии, у него также есть опыт службы в Афганистане, Иране и заливе Гуантанамо.

Ранее Трамп выдвинул кандидатуру главы национальной разведки США Джона Рэтклиффа на пост главы ЦРУ, также предложил должность посла США в Израиле губернатору Арканзаса Майку Хакаби, члену палаты представителей Майклу Уолтцу — должность советника по национальной безопасности и пост заместителя главы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивену Миллеру.