WSJ: Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности в администрации

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу должность советника от национальной безопасности в его администрации, передает «360» со ссылкой на The Wall Street Journal.

О кандидате на пост известно, что он является ветераном «зеленых беретов» с опытом военной службы в Афганистане и на Ближнем Востоке. Кроме того, отмечается, что он критикует НАТО.

«Конгрессмен известен как критик НАТО», — отмечают в газете.

Советник по нацбезопасности координирует деятельность всех органов этой структуры. При назначении человека на эту должность не требуется утверждение сената.

Трамп уже начал строить планы по назначению на посты в администрации. Ранее сообщалось, что он намерен дать должность заместителя главы аппарата Белого дома по политическим вопросам в новой администрации Стивену Миллеру.