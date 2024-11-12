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WSJ: Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности в администрации

Уолтц является ветераном «зеленых беретов» с опытом военной службы в Афганистане и на Ближнем Востоке.
Карина Тазетдинова 2024-11-12 05:47:25
© Фото: IMAGOMatt BishopimageSPACE www.imago-images.de Global Look Press

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу должность советника от национальной безопасности в его администрации, передает «360» со ссылкой на The Wall Street Journal.

О кандидате на пост известно, что он является ветераном «зеленых беретов» с опытом военной службы в Афганистане и на Ближнем Востоке. Кроме того, отмечается, что он критикует НАТО.

«Конгрессмен известен как критик НАТО», — отмечают в газете.

Советник по нацбезопасности координирует деятельность всех органов этой структуры. При назначении человека на эту должность не требуется утверждение сената.

Трамп уже начал строить планы по назначению на посты в администрации. Ранее сообщалось, что он намерен дать должность заместителя главы аппарата Белого дома по политическим вопросам в новой администрации Стивену Миллеру.

#Трамп #Белый дом #зеленые береты #Назначение #советник по нацбезопасности #Майкл Уолтц
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