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Трамп выбрал кандидатуру на пост посла США в Израиле

Новым американским послом в Израиле может стать бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби.
Елизавета Кондрикова 2024-11-12 22:48:27
© Фото: Matt Bishop, Keystone Press Agency Globallookpress

Новым послом США в Израиле может стать бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби, соответствующую кандидатуру предложил победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп.

«Я с удовольствием сообщаю, что глубокоуважаемый бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби был номинирован послом США в Израиле», - говорится в заявлении Трампа.

Назначение будет рассмотрено и утверждено законодателями после инаугурации президента, оно состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп предложил члену палаты представителей Майклу Уолтцу, который также известен как критик НАТО, должность советника по национальной безопасности в его администрации.

Напомним, как пишут американские СМИ, важную роль в формировании будущей администрации играет предприниматель и миллиардер Илон Маск, который стал особо значимой фигурой в окружении Трампа после выборов в стране.

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #майк хакаби #посол сша в израиле
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