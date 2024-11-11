CNN: Трамп назначит Миллера ответственным по политвопросам

Победивший на выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп намерен назначить Стивена Миллера на пост заместителя главы аппарата Белого дома по политическим вопросам в новой администрации. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственные источники, знакомые с вопросом.

«Ожидается, что Миллер, занимавший пост старшего советника Трампа во время его первой администрации и являвшийся ведущим сторонником более ограничительной миграционной политики, возьмет на себя более активную роль во время второго срока избранного президента», - говорится в материале.

По данным телеканала, именно он является ведущим архитектором планов Трампа по массовой депортации мигрантов из США. По словам самого Миллера, новая администрация будет стремиться к увеличению депортаций из страны до миллиона в год, что в десять раз превышает нынешнее значение.

Уточняется, что пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт анонсировала, что скоро он начнет принимать решения по вопросу назначений на высокие посты в администрации президента.

Напомним, в дни после оглашения результатов выборов в США появляются спекуляции о возможных назначениях на руководящие должности в стране. Накануне Трамп опроверг слухи о планах пригласить в свою администрацию ни бывшего постпреда страны при Организации Объединенных Наций Никки Хейли, ни бывшего государственного секретаря Майка Помпео.

Выборы в США состоялись 5 ноября, инаугурация нового президента состоится 20 января 2025 года. До этого, 6 января, новый состав конгресса утвердит результаты голосования на президентских выборах.